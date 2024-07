Stiri pe aceeasi tema

- Știința s-a mai desparțit de un jucator! Dupa Raul Silva, Atanas Trica, Alexandru Mateiu, Zvonimir Kozulj, Pyry Soiri, David Sala și Jalen Blesa, a venit randul lui George Cimpanu sa fie cedat. Acesta va juca sezonul viitor la UTA Arad, sub forma de imprumut de la Universitatea Craiova. „OFICIAL |…

- Sorin Carțu, fost președinte al Universitații Craiova , a vorbit despre posibilitatea intoarcerii mijlocașului Alex Cicaldau in Superliga dupa Euro 2024. Fostul mare fotbalist al Științei considera ca fotbalistul de 26 de ani ar trebui sa revina la Universitatea Craiova, de unde a și plecat in fotbalul…

- Sezonul din Superliga s-a incheiat cu derby-ul bucureștean dintre Rapid și FCSB, scor 2-0. Florinel Coman (26 de ani) și Philip Otele (25 de ani) impart titlul de golgeter, cu cate 18 goluri. Au ramas de jucat doar meciurile de baraj. In cel de Conference League se vor infrunta Universitatea Craiova…

- A aparut reactia lui Mircea Rednic, dupa meciul Dinamo – UTA, scor 2-0, din ultima etapa a play-out-ului Ligii 1. „Puriul” a plecat invins de pe stadionul Arcul de Triumf, dar fosta sa echipa a obtinut salvarea de la retrogradarea directa si va juca baraj. La finalul meciului, „Puriul” a fost aplaudat…

- Rapid și-a aflat sancțiunea dupa incidentele de la meciul cu Universitatea Craiova, din etapa #7 a play-off-ului Superligii. Partida a avut loc pe 29 aprilie, iar la acel meci suporterii giuleșteni au aruncat cu torțe in teren, nefiind la prima abatere. Miercuri, Liga Profesionista a anunțat sancțiunea…

- Intrata in play-off la patru puncte de FCSB și cu speranțe la titlu, Rapid a avut o serie de coșmar in partea a doua a sezonului. In play-off, Rapid un egal și 6 infrangeri. Din aceste eșecuri, 4 au fost pe teren propriu, la rand: 1- cu Farul, 1-4 cu CFR Cluj, 0-1 cu Sepsi și 1-2 cu Universitatea Craiova.…

- Nicolae Paun, 25 de ani, tocmai a fost operat ieri și are dureri teribile dupa intervenția chirurgicala. Dupa o noapte de nesomn și chin, unul dintre liderii lui Sepsi a trimis un mesaj emoționant, dar și de lupta, coechipierilor inainte de meciul covasnenilor cu FCSB, de miercuri seara, de la ora 21:45…

- Mircea Rednic a vorbit la finalul partidei Petrolul - UTA, 1-1, despre posibilitatea de a o prelua pe Rapid din sezonul urmator. Antrenorul „Batranei Doamne” a subliniat inițial ca se simte bine la Arad, insa la finalul declarației sale nu a negat posibilitatea de a-i pregati pe giuleșteni din stagiunea…