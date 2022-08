Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cicaldau (25 de ani) a plecat de la Galatasaray. Mijlocașul roman va semna cu Al Ittihad Kalba, din Emiratele Arabe Unite. Cicaldau a decolat azi din Istanbul spre Dubai, unde va semna pe un an cu Al Ittihad, noteaza turcii de la Fanatik. El va fi imprumutat in sezonul viitor, dar echipa din…

- Olimpiu Morutan a marcat primul sau gol pentru Pisa SC, duminica, in remiza cu echipa Como, 2-2, pe teren propriu, in etapa a doua a ligii secunde italiene de fotbal. Oaspeții au deschis scorul prin Alex Blanco, in minutul 5, dar Pisa a egalat dintr-un penalty transformat de Morutan, in minutul 24.…

- Ianis Hagi (23 de ani) a efectuat primul antrenament dupa cinci luni de pauza. Internaționalul roman se recupereaza dupa accidentarea suferita la inceputul anului 2022. Mijlocașul legitimat la Rangers a suferit o ruptura a ligamentului incrucișat anterior. Ianis Hagi s-a antrenat la Constanța, pe terenul…

- Fundasul roman Ionut Nedelcearu a semnat pentru echipa italiana de fotbal Palermo un contract valabil pana la 30 iunie 2025, a anuntat, miercuri, clubul sicilian din Serie B, potrivit Agerpres.Internationalul roman, care va fi coleg cu portarul Mirko Pigliacelli, venit recent de la Universitatea Craiova,…

- Olimpiu Moruțan ramane la Galatasaray! Tratativele pentru transferul fotbalistui de 23 de ani nu au ajuns la niciun rezultat. Galatasaray nu s-a ințeles cu Ankaragucu asupra imprumutului mijlocașului roman. Raspunsul așteptat de președintele clubului din Istanbul fie n-a mai venit pana luni, fie a fost…

- Internaționalul roman Razvan Marin a fost imprumutat pentru un an de Cagliari la Empoli. Astfel, mijlocașul va continua sa joace in Serie A si sezonul urmator. Empoli FC a anuntat pe site-ul oficial ca mijlocasul roman Razvan Marin (26 de ani) va fi jucatorul gruparii toscane in sezonul 2022-2023. La…

- Nadia Comaneci l-a felicitat pe David Popovici pentru medaliile de aur caștigate la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta. Fosta mare gimnasta a transmis un mesaj pe Instagram pentru sportivul in varsta de 17 ani și a povestit cand l-a intalnit pentru prima data. „Cu ani in urma, am avut deosebita…

- Alex Cicaldau nu face parte din planurile noului antrenor al lui Galatasaray, Okan Buruk, iar clubul va face tot posibilul sa-l vanda - scrie Akșamspor: „Exista interes in special din partea Fiorentinei”. In concediu dupa participarea in Nations League, cu naționala Romaniei, Alexandru Cicaldau primește…