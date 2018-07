Alexandru Cicaldau, transfer de la FC Viitorul la o echipa din Liga 1

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai importanta stire a zilei in fotbalul romanesc a fost data de transferul facut pe axa Viitorul - CSU Craiova. Alexandru Cicaldau, mijlocasul de 21 de ani care a impresionat in ultimul sau sezon la Ovidiu, a fost adus in Banie contra sumei de un milion de euro. Fotbalistul este...

- Tanarul mijlocas Alexandru Cicaldau a reusit un sezon excelent pentru FC Viitorul, fosta campioana a Romaniei. A avut evolutii solide, evoluand in 34 dintre cele 36 de partide din sezonul trecut al Ligii 1, a si reusit sa inscrie in premiera in primul esalon in meciul de la Craiova, incheiat la egalitate,…

- Derby ul pentru locul trei in clasamentul Ligii 1, din Banie, dintre CSU Craiova si FC Viitorul, a primit titulatura de cel mai frumos meci din acest campionat, inclusiv selectionerul echipei nationale a Romaniei, Cosmin Contra, pronuntandu se in acest sens. In etapa a saptea a turneului play off, echipele…

- Spectacol deosebit in aceasta seara, in Banie, la meciul CSU Craiova ndash; FC Viitorul, din etapa a saptea a turneului play off al Ligii 1.Derby ul pentru locul trei in clasament, dintre echipa gazda, aflata pe pozitia a treia, si campioana Romaniei, a patra clasata, s a incheiat nedecis, 3 3, dupa…

- Universitatea Craiova a incheiat la egalitate, scor 3-3, partida disputata in aceasta seara, pe stadionul “Ion Oblemenco”, in compania echipei FC Viitorul, contand pentru etapa a șaptea din play-off-ul Ligii I. Oaspeții au deschis scorul prin Alexandru Cicaldau, care a ...

- Reacții dupa meciul CSU Craiova – Viitorul 3-3, disputat sambata sera, in etapa a 7-a din play-off-ul Ligii 1 la fotbal. Cristi Ganea, Viitorul: ”Am venit sa caștigam, sa ne apropiem la un punct. Dar rezultatul este echitabil. Am revenit la postul meu preferat, extrema, și am marcat doua goluri frumoase.…

- Meci extrem de important sambata, 28 aprilie, la Craiova, intre ocupantele locurilor trei CSU Craiova si patru FC Viitorul, campioana Romaniei in clasamentul Ligii 1. Partida conteaza pentru etapa a saptea a turneului play off si incepe la ora 20.45. Aflata la patru puncte in spatele CSU Craiova, FC…

- Gica Hagi, inainte de CSU Craiova – Viitorul: ”S-a deschis pentru noi o portita!” Antrenorul echipei de fotbal Viitorul Constanta, Gheorghe Hagi, considera ca meciul contra celor de la CSU Craiova, din etapa a 7-a a play-off-ului Ligii 1, are toate premisele pentru a fi unul foarte frumos din toate…