- Roland Niczuly a dezvaluit cum a ajuns sa fie eroul lui Sepsi in victoria cu U Cluj, din finala Cupei Romaniei. Portarul echipei din Sfantu Gheorghe a aparat nu mai putin de trei lovituri de departajare si a sarbatorit alaturi de coechipieri la final. Goalkeeperul de 27 de ani a contribuit decisiv la…

- Ioan Ovidiu Sabau, antrenorul lui U Cluj, a vorbit despre finala Cupei Romaniei, pierdut la penalty-uri (0-0 dupa timpul regulamentar și 4-5 la penalty-uri) cu Sepsi. Dupa meci, antrenorul care i-a salvat pe clujeni de la retrogradare a spus ca echipa lui merita victoria și și-a felicitat elevii pentru…

- Stadionul Municipal din Sibiu gazduielte miercuri de la ora 20.30 finala Cupei Romaniei la fotbal masculin, dintre Sepsi OSK Sfantu Gheorghe și Universitatea Cluj. Cele doua finaliste au efectuat marți antrenamentele oficiale de acomodare cu terenul.Ambele echipe au avut cate o ora la dispoziție…

- Sepsi și U Cluj vor disputa finala Cupei Romaniei in sezonul 2022/2023. Covasnenii au trecut fara drept de apel in semifinale de CFR Cluj, scor 3-0, in timp ce trupa lui Ioan Ovidiu Sabau a invins-o pe UTA Arad, 1-0.Ultimul act al Cupei Romaniei este programat pe 24 mai și va avea loc pe noua arena…

- Ioan Ovidiu Sabau a facut o declaratie surprinzatoare dupa ce echipa lui s-a calificat in finala Cupei Romaniei. U Cluj a invins UTA Arad cu 1-0 si va juca finala Cupei Romaniei cu Sepsi. Nelutu Sabau a precizat ca se gandeste la meciul cu FC Voluntari, de lunea viitoare. Ioan Ovidiu Sabau, declaratie…

- Jovan Markovic și Alexandru Crețu au oferit primele reacții dupa ce Universitatea Craiova s-a impus pe terenul celor de la Sepsi cu scorul de 1-2, in a cincea runda de play-off. Cei doi au dezvaluit ca nu se gandesc la titlu, deși echipa lui Eugen Neagoe s-a apropiat la doar patru puncte de primul loc,…

- Cristiano Bergodi a avut un sincer dupa CFR – Sepsi 2-1. Antrenorul covasnenilor a recunoscut faptul ca ardelenii au jucat mai bine, motiv pentru care au meritat victoria. Totuși, tehnicianul italian spera ca Sepsi sa-li ia revanșa in meciul din semifinalele Cupei Romaniei, acolo unde cele doua echipe…

- Cum arata calculele la titlu, dupa primele doua etape din play-off-ul Ligii 1. FCSB a invins-o pe Sepsi chiar la Sfantu Gheorghe, scor 2-1, si a „aprins” chiar si mai mult lupta pentru trofeul de campioana a Romaniei. Farul, CFR Cluj si FCSB sunt despartite de numai trei puncte. Toate cele trei echipe,…