- Președintele francez Emmanuel Macron a primit o palma in fața de la un barbat in timpul vizitei sale, in Departamentul Drome, dupa ce a vizitat liceul din comuna Tain l'Hermitage, ca urmare a incidentului, doua persoane au fost reținute.

- Zilele trecute, polițiștii buzoieni au avut de-a face cu doua cazuri de talharie. In prima cauza, oamenii legii l-au prins pe talhar in flagrant, pe strada. “In seara zilei de 04 iunie a.c., in jurul orei 18.00, un echipaj de politie rutiera din cadrul Politiei municipiului Buzau, aflati in exercitarea…

- Ieri, 24 mai 2022, in jurul orei 23.00, polițiștii din Ocna Mureș, impreuna cu polițiștii Secției 4 Politie Rurala Ocna Mureș au depistat un barbat de 52 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Digului din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara sa dețina permis…

- Premierul suna mobilizarea la nivelul Cabinetului pe care il conduce, anunțand ca tot Guvernul trebuie sa se implice, direct, in campania de vaccinare. Pe masura ce continua campania de vaccinare impotriva COVID-19 la nivel național, premierul a adus din nou in discuție, de aceasta data luni, dupa incheierea…

- Ieri, 6 mai 2021, in jurul orei 23.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un barbat de 59 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe raza municipiului Blaj, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Tragedia in care un migrant afgan a fost omorat, iar altul a fost grav ranit, in apropierea Garii de Nord din Timisoara, readuce in discutie problema gestionarii migrantilor care au ajuns cu miile in ultimele sase luni, la Timisoara.

- VIDEO| Un barbat a MURIT in timp ce polițiștii il imobilizau, in plina strada. Oamenii legii, cercetați Scene de groaza in Pitești, unde un barbat de 63 de ani a murit la puțin timp dupa ce a fost imobilizat de polițiști, pentru ca refuza sa iasa dintr-un restaurant unde era incendiu. Cei care au intervenit…

- Mai multe persoane in stare de ebrietate au fost depistate de polițiștii din Hincești in strada, unde chefuiau, aseara, in jurul orei 21:00. Polițiștii care patrulau zona au intervenit, iar cheful s-a transformat intr-un conflict intre petrecareți și oamenii legii.