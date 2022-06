Stiri pe aceeasi tema

- Alex Chipciu (33 ani) este al șaptelea jucator transferat la „U” Cluj, dar diferența este ca vine de la marea rivala din Gruia. Transferat de CFR Cluj in ianuarie 2020 de la Anderlecht, Chipciu și-a trecut in cont trei titluri de campion al Romaniei, insa in ultima perioada a fost „tras pe linie moarta”…

- Giordan Watson este noul jucator al lui SCMU Craiova. Anunțul a fost facut chiar de catre clubul craiovean, pe pagina oficiala de Facebook. Acesta este primul transfer al oltenilor din acest sezon. „SCM Craiova anunța ca a ajuns la o ințelegere cu Giordan Lee Watson, baschetbalist de origine americana…

- Dupa un rand de negocieri intensive, Alexandru Chipciu (33 de ani) și-a reziliat contractul cu CFR Cluj și ajunge la formația rivala din oraș. Mijlocașul ofensiv se alatura „studenților” in Liga 1. Alex Chipciu este unul dintre cei mai titrați jucatori romani ai ultimului deceniu, avand in palmares…

- CONTRASTE… In Romania, sute de localitați nu mai mari decat o comuna modesta, au fost ridicate la rangul de oraș, datorita investițiilor majore in industrie. Recunoscut pentru fabrica de produse lactate, centrul de vinificație, dar și unitațile de invațamant foarte apreciate, orașul Murgeni a avut o…

- Dan Petrescu a fost invitat la o emisiune online și a povestit cat de apreciat este afara, iar in Romania lumea nu il respecta.Dan Petrescu: In Romania, niciodata nu am primit o masa gratis”Romanii nu știu sa aprecieze, te baga in seama abia dupa ce mori. Am fost cu actuala soție la Londra, am participat…

- Fotbalistul dejean Ciprian Deac (36 de ani) a intrat in istoria fotbalului romanesc, dupa cucerirea celui de-al șaptelea titlu de campion al Romaniei – toate cu CFR Cluj . Experimentatul mijlocaș a intrat intr-o galerie selecta, alaturi de nume grele din istoria fotbalului romanesc, care au reușit…

- Erik Lincar (43 de ani), antrenorul lui U Cluj, echipa care a incheiat sezonul de Liga 2 pe locul 3, privește catre barajul de menținere/promovare in Liga 1, acolo unde ardelenii vor da piept cu Dinamo. Invinsa astazi de Concordia Chiajna, 0-1, U Cluj a incheiat play-off-ul ligii secunde pe locul 3.…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, nu se mai bazeaza pentru finalul play-off-ului pe Roger (26 de ani, extrema stanga) și Catalin Itu (22, mijlocaș central). Din informațiile Gazetei, cei doi au fost scoși de pe lista pentru Liga 1 și nu vor mai face parte din lotul campioanei. ...