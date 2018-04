Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu spune ca i-a dat raspuns in scris președinteului Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, la scrisoarea trimisa de acesta in legatura cu evolutia inflatiei. Isarescu nu a dorit sa dea foarte multe explicații in legatura cu documentul. ”Presedintele Camerei (Liviu Dragnea n.r.)…

- Doctorul Florin Abraham, istoric și fost membru important al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitații, i-a adresat o scrisoare deschisa liderului PSD, Liviu Dragnea.

- Victor Ponta a lansat in spațiul public, pe 16 martie, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO și intr-o interventie telefonica la B1 TV, informatii grave despre un presupus flagrant organizat de DNA in 2013. In ciuda ilegalitatilor dezvaluite, institutiile responsabile sunt fara reactie.In…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca discursul sau de la Congresul extraordinar al partidului nu are nicio legatura cu o eventuala candidatura a sa la presedintie, pentru ca, deocamdata, PSD nu isi va desemna un astfel de candidat. Intrebat daca este adevarat ca discursul…

- Astazi, in sala mare a Casei de Cultura a Sindicatelor, Partidul Social Democrat s a reunit in cadrul Conferintei Judetene Extraordinare pentru desemnarea celor 123 de delegati ce vor reprezenta PSD Constanta la Congresul Extraordinar din 10 martie de la Bucuresti.Potrivit PSD Constanta, in cadrul evenimentului…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi „impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii lui Dragnea,…