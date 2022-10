Alexandru Baluța a marcat un gol de generic in Ungaria. Mijlocașul roman a reușit o execuție splendida in meciul caștigat de echipa sa, Academia Puskas, impotriva lui Paks, scor 3-1, in etapa a 10-a din campionatul maghiar. Este al doilea gol inscris de Baluța in actualul sezon. Baluța a stabilit scorul final in partida de […] The post Alexandru Baluța, gol de generic in Ungaria! Romanul a inscris cu o execuție superba și a pus umarul la victoria echipei sale appeared first on Antena Sport . The post Alexandru Baluța, gol de generic in Ungaria! Romanul a inscris cu o execuție superba și a pus…