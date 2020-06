Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 București a dispus luarea masurii controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile fața de Alexandru Balan, cunoscut sub nuele de „Colo”. Vloggerul este...

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 a deschis un dosar penal pentru ultraj, in cazul unui barbat de 52 de ani, suferind de diabet, HIV si hepatita B, care a zgariat un politist, in timp ce agentul incerca alaturi de un coleg sa indeparteze un grup de tineri care jucau pe strada tenis cu…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 au clasat un dosar in care au fost efectuate cercetari in legatura cu o firma care a importat din China 2.500 de teste pentru depistarea infectiei cu coronavirus. "In data de 08.04.2020, la propunerea organelor de cercetare…

- Un bucurestean este cercetat penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor dupa ce nu a respectat izolarea si a iesit din casa pentru a ridica un colet de la un curier.Un barbat din Bucuresti nu a respectat masurile de izolare dispuse pentru prevenirea sau combaterea bolilor, anunta Parchetul…

- In sesizarii mai multor medici din cadrul Spitalului ''Sf. loan'' din Bucuresti, conform careia in unitatea medicala exista un cadru organizatoric defectuos in legatura cu combaterea coronavirusului, procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 au deschis un dosar penal de abuz in...

- Medicii de la Spitalul ”Sfantul Ioan”, din Capitala, au depus plangere impotriva managementului instituției. Ei susțin ca in perioada crizei de coronavirus nu s-au luat masurile necesare pentru a proteja cadrele medicale.Citește și: Profilul mortilor de COVID-19 din Italia: Nicio victima sub…

- F.T. Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti au dispus masura controlului judiciar pentru o ploiesteanca suspectata de comiterea a doua furturi dintr-un magazin. Comiterea infractiunilor a fost reclamata unui agent din cadrul Secției nr. 1 Poliție, de catre reprezentantul societatii…