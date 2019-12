Stiri pe aceeasi tema

- O partitura originala cu doua menuete compuse de Wolfgang Amadeus Mozart la varsta de 16 ani a fost vanduta, luni, la o licitatie Sotheby's din Paris, pentru 372.500 de euro, potrivit La Razon, potrivit news.ro.Pretul final al partiturii aflata pana acum in colectia scriitorului Stefan Zweig…

- Romania a adaugat patrimoniului de valori al Organizatiei Natiunilor Unite "dorinta de cooperare pe plan international, optiunea sa ferma pentru valorile democratiei si respectul pentru drepturile si libertatile fundamentale ale omului", arata un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE)…

- Va fi oare inclus in ultimul moment cel mai scump tablou din lume in expozitia Da Vinci de la Muzeul Luvru din Paris? Este putin probabil, dar posibilitatea nu este complet exclusa. Tabloul "Salvator Mundi", atribuit lui Leonardo da Vinci si vandut cu 450 de milioane de dolari de casa Christie's…

- Un baiat in varsta de opt ani a avut parte de aventura vieții intr-o calatorie la pescuit alaturi de tatal sau. Baiatul a reușit sa prinda un rechin tigru de 314 kilograme și a stabilit astfel un record mondial.

- Scotia trebuie sa organizeze un referendum pentru independenta in 2020 si va cere in curand puterile necesare pentru ca aceasta consultare populara sa se desfasoare legal, a declarat marti primul ministru si lidera Partidului National Scotian (SNP), Nicola Sturgeon, potrivit Reuters."Sarcina…

- Ileana Lazariuc, fiica binecunoscutei cantarețe Anastasia Lazariuc, s-ar fi separat de soțul ei, Ion Ion Țiriac, fiul fostului jucator de tenis Ion Țiriac, potrivit click.ro. In varsta de 37 de ani, Ileana Lazariuc s-a casatorit, in vara anului 2009, cu Ion Ion Țiriac, fiul omului de afaceri Ion Țiriac.…

- Copilul in varsta de 7 ani, din Sibiu, dat disparut și cautat de polițiști, a fost gasit joi in localitatea Șura Mare, la familia concubinului mamei sale. Baiatul a plecat din oraș cu un taxi, anunța MEDIAFAX.Citește și: Noi declarații facute de Dan Barna! ‘ Am votat pentru claritate si rezolvarea…

- Accident grav la Cislau. 2 persoane sunt ranite. Din primele date se pare ca in timp ce conducea un autoturism pe DN10, in afara localitații Cislau, din direcția Buzau catre Brasov, un barbat din Republica Moldova in varsta de 64 de ani ar fi efectuat o depașire a unui atelaj, imprejurare in care a…