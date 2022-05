Stiri pe aceeasi tema

- „Era Alexandru Dedu” in handbalul romanesc a apus joi dupa-amiaza, odata ce acesta a pierdut alegerile pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal. Noul presedinte, Constantin Din, fost arbitru international, pe care l-a sustinut si antrenorul Gheorghe Tadici, a avut cele mai multe…

- Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara a adoptat, in luna martie a anului 2022, mai multe decizii de sancționare a unor entitați/persoane care activeaza in piața financiara non-bancara pentru incalcarea unor prevederi ale legislației incidente. PIAȚA DE CAPITAL Electroargeș S.A. – Sancționarea…

- Imediat dupa ce PSD a revenit la guvernare a inceput campania de plantare masiva a oamenilor de la partid in posturi bine remunerate. Un exemplu elocvent de ciolaniada pe bani publici este al fostului purtator de cuvant al Vioricai Dancila, Nelu-Vasile Barbu, cel care prezenta starea vremii la postul…

- Alexander Adamescu, amenzi ASF pentru tepe. Fugarul Alexander Adamescu si administratorul sau, Bogdan Antonescu, au fost amendati de Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru ca nu au informat corespunzator investitorii de la Unirea Shopping Center, respectiv pe cei de la Compania Hoteliera Intercontinental. …

- Portofoliul imobiliar privat al lui Roman Abramovici in Marea Britanie – și suprafața de Londra pe care a reușit sa o cumpere in 20 de ani – este mult mai mare decat se credea. Acum a ieșit la iveala ca oligarhul și familia sa au colecționat un total de 53 de case și apartamente englezești de lux, in…

- Giorgi Dzhangirian, fostul președinte al Uniunii de Rugby Ucrainene, in varsta de 83 de ani, s-a alaturat armatei pentru a apara Kievul. Informația a fost facuta publica pe Facebook de catre Octavian Moraru, membru al Comitetului International Olimpic si presedinte al Rugby Europe. Fotografia cu Giorgi…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri la 3,78% pe an, de la 3,61% anterior, atingand, astfel, cel mai mare nivel din ultimii noua ani, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- La ZIUA LIVE, discutam, joi 17 februarie de la ora 14.00, despre indicatorii de performanta si bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2022 Municipiul Constanta detine 46,51 din actiunile Telegondola Mamaia SRL, alaturi de SC Mamaia SA, cu o cota de participare la beneficii si…