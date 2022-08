Alexandru Arșinel, uitat de toată lumea? Starea de sanatate a actorului Alexandru Arșinel se deterioreaza de la zi la zi. Internat intr-un centru de recuperare pentru varstnici, se pare ca actorul a fost uitat de colegii din breasla, de alte vedete și chiar de apropiați. Unul dintre baieți il mai viziteaza din cand in cand, insa, macinat de dureri și de singuratate, dorul de cei dragi este resimțit parca tot mai tare. Se pare ca pentru o luna in acest centru de recuperare actorul platește aproximativ 1.000 de euro. O persoana apropiata de Arșinel a declarat ca acesta nu a fost vizitat pana acum de prietenii sai, uitat complet de cei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta vara, Alexandru Arșinel a fost internat intr-un azil privat din Snagov, unde primește ingrijiri speciale, dar starea sa de sanatate s-a agravat in ultima perioada. Celebrul actor nu se mai poate deplasa și a inceput sa manance și sa doarma din ce in ce mai puțin.

- Alexandru Arșinel, in varsta de 83 de ani, este internat intr-un azil de mai bine de doua saptamani. Actorul nu a fost vizitat de prieteni și colegi, iar singurul om care i-a fost alaturi este fiul sau!

- Starea de sanatate a lui Alexandru Arșinel s-a inrautațit, motiv pentru care fiul actorului a fost nevoit sa-l interneze intr-un azil privat. Ei bine, Vasile Muraru ține legatura cu actorul, iar acum a spus ce i-a marturisit Alexandru Arșinel inainte sa fie internat.

- Edilul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, intentioneaza sa amenajeze un centru comunitar pentru tineri pe terenul fostului restaurant American Beer House, pe care se aruncau gunoaie, ai carui proprietari se afla in litigiu cu Primaria Municipiului Bucuresti (PMB), au anuntat reprezentantii autoritatii locale.…

- Alexandru Arșinel traiește clipe de coșmar. Actorul, care a avut parte de mai multe operații chiar și de un transplant facut peste rand, are grave probleme de sanatate. Arșinel ar fi suferit, in ultimele luni, o cadere psihica și ar fi ajuns, de aproximativ o luna, intr-un camin privat din București,…

- De ceva vreme, Mioara Roman locuiește permanent intr-un centru de recuperare, iar fiica ei, Oana, o viziteaza destul de des. Astazi, fiica lui Petre Roman a mers sa iși vada mama, care in ultima perioada a avut mai multe probleme de sanatate. Mioara Roman, in varsta de 82 de ani se afla mereu sub supravegherea…

- Subvariantele BA.4 și BA.5 ale Omicron reprezinta aproape 5% și 8% din variantele de coronavirus din Statele Unite la data de 4 iunie, a anunțat marți Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Guvernul ungar declara starea de urgenta incepand de la miezul noptii de marti spre miercuri, din cauza conflictului armat dintr-o tara vecina, a anuntat prim-ministrul Viktor Oban intr-un mesaj video pe Facebook, transmite MTI. Vorbind la cateva ore dupa ce parlamentul a amendat Constitutia stabilind…