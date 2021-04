Stiri pe aceeasi tema

- De la debutul campaniei de vaccinare, in Timiș, s-au administrat 167.498 de doze de vaccin anti-Covid19. In ultimele 24 de ore s-au administrat 3.385 de vaccinuri. Ultima reacție adversa a fost la o persoana care avea anxietate. Aceasta s-a vaccinat cu Pfizer, apoi și-a pierdut cunoștința pentru de…

- In total, de la inceputul campaniei de vaccinare din decembrie, au fost imunizate impotriva COVID 2.065.575 de persoane, conform datelor oficiale. 57.969 de persoane au fost imunizate in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise vineri, 2 aprilie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei…

- Rica Raducanu este fericit ca a scapat de coronavirus și spera ca pandemia sa treaca cat mai repede deoarece dorește sa sarbatoreasca cei 75 de ani de viața fara de restricții. Cum s-a vindecat Rica Raducanu de covid-19 Amintim ca și fostul portar, și soția sa au fost internați la Spitalul ”Victor Babeș”…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.424 de vaccinuri (290 Moderna); (470 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 119 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare, s-au administrat 2.229 vaccinuri. De asemenea, in cadrul…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 2.302 vaccinuri (370 Moderna); (1.205 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 36 vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 1.501 vaccinuri. De asemenea, in cadrul…

- 38.128 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore. Cifrele sunt in scadere fața de ziua precedenta, se arata in bilanțul Comitetului Național pentru Vaccinare transmis joi, 19 februarie. De asemenea, au fost inregistrate 244 de reacții adverse, majoritate raportate in urma administrarii…

- Un bar din Tel Aviv a gasit o metoda inedita pentru a-i face pe locuitori sa se vaccineze impotriva COVID. Pub-ul a devenit joi centru de vaccinare, iar oamenii care calca pragul locației pentru a se imuniza impotriva virusului primesc la pachet cateva bauturi care nu conțin alcool, potrivit Reuters…

- A fost deschis centrul de vaccinare anti-COVID de la Circul Metropolitan din Capitala. Centrul functioneaza zilnic intre orele 08.00 – 20.00. Pe 29 ianuarie, consilierii municipali au adoptat un proiect in baza caruia o parte din Circul Metropolitan Bucuresti va fi pusa la dispozitia Administratiei…