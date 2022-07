Stiri pe aceeasi tema

- Organizația de tineret „START”, din cadrul mișcarii civice „O viața noua”, cere demisia imediata a ministrului Educației, Anatolie Topala, dar și a intregului Cabinet Gavrilița. Revendicarea a fost inaintata in contextul deciziei de a optimiza instituțiile de invațamant superior, ceea ce presupune ca…

- Ionuț Dolanescu a reușit sa iși impace parinții cu puțina vreme inainte ca tatal lui, Ion Dolanescu sa se stinga din viața. Interpretul de muzica populara a pus la cale un plan bine stabilit pentru ca cei doi sa se impace și sa ingroape securea razboiului. Maria Ciobanu și Ion Dolanescu nu și-au vorbit…

- Comitetul Interministerial pentru coordonarea relatiilor Romaniei cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica s-a reunit, marti, la Palatul Victoria, la reuniune fiind prezenta si delegatia Secretariatului OCDE, care se afla in vizita in Romania in cadrul unei misiuni de lansare oficiala…

- Dupa ce actualii si fostii colegi din PNL si PSD au facut praf in Parlament noile prevederi din Codul Rutier, pledand in favoarea soferilor agresivi, primarul Mihai Chirica cere Guvernului masuri drastice impotriva criminalilor din trafic. Mesajul edilului, transmis in urma accidentului de azi-noapte…

- Studiul „Politicile eronate ne scumpesc viata”, realizat de trei universitari din Bucuresti si Cluj-Napoca, analizeaza evolutia preturilor si propune solutii care sa duca la imbunatatirea situatiei legate de cresterea preturilor pe piata romaneasca.

- Multi dintre tinerii care au incercat sa reconstituie tineretea lui Nicolae Ceausescu spun despre dictatorul comunist ca este „un personaj ambitios, care a reusit sa iasa din zona saraca, sa vina la Bucuresti si sa reuseasca prin propriile mijloace.

- Pentru prima data dupa Revoluție, un ministru al Guvernului din Cuba viziteaza Romania! Este vorba despre ministrul Invațamantului Superior din Cuba, Jose Ramon Saborido Loidi, care, alaturi de omologul sau, Sorin Cimpeanu, au semnat Programul de cooperare in domeniul invațamantului superior intre…

- Mesajul premierului Nicolae Ionel Ciuca cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului. "Protejarea mediului sta in responsabilitatea noastra si in constientizarea faptului ca a trai in echilibru cu natura ne asigura o viata mai sanatoasa.Preocuparile legitime ale romanilor pentru calitatea aerului, protejarea…