Alexandru Arșinel, prima apariție publică după operația de inimă. A avut nevoie de scaun pe scenă! Alexandru Arșinel, prima apariție publica dupa operația pe inima. Aseara, artistul a urcat pe scena teatrului al carui director a fost in Galele Savoy, spectacol-omagiu adus marilor artiști ai instituției, cel mai important teatru de revista romanesc. Luna trecuta artistul, figura aparte in cinematografia și teatrul romanesc a fost supus unei operații pe cord la un spital privat specializat in operații cardiovasculare.Asta dupa ce a petrecut saptamani in spital din cauza infecției cu coronavirus. ”Inima mea se pare ca are nevoie de o reparație generala, daca ma pot exprima așa. Totul se trage… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Mircea Dinescu iși vine puloverul celebru cu care s-a facut cunoscut din zilele Revoluției. Poetul, gazetarul, scriitorul și bucatarul de televiziune iși dorește sa-l scoata la licitație, spuna nd ca, "e vremea capitalismului, și vrea a caștige și el ceva". Intr-un interviu Prima TV, Mircea Dinescu…

