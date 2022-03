Stiri pe aceeasi tema

- Deea și Dinu Maxer fac tot posibilul pentru fericirea copilașilor lor. Cu toate astea, in orice familie mai exista unele probleme. In exclusivitate pentru Antena Stars, cei doi soți au dezvaluit ce „prostioare” face fiul lor, Andreas, la școala.

- Avem ultimele noutați despre starea de sanatate a lui Alexandru Arșinel. Marele actor a fost transferat de urgența cu ambulanța la spital, in Capitala. Fiul marelui actor a oferit declarații exclusive despre starea de sanatate a tatalui sau, in exclusivitate, la Antena Stars. Iata ce a povestit fiul…

- Elena Merișoreanu a luat pe toata lumea prin suprindere, asta imediat dupa ce a dezvaluit in direct la Antena Stars ca trebuie sa se opereze. Cu ce probleme de sanatate se confrunta indragita cantareața, dar și cat de grave sunt! Declarații exclusive la Antena Stars!

- In apropximativ o luna, Celia va fi mama pentru a doua oara, iar artista așteapta cu nerabdare momentul in care iși va strange in brațe bebelușul. Cantareața a dezvaluit ca a intampinat mai multe probleme de sanatate in timpul sarcinii, unele grave, dar acum a depașit momentele critice.

- Bia Khalifa a starnit curiozitatea tuturor asta dupa ce s-a afișat de mai multe ori pe rețelele de socializare alaturi de celebrul rapper Tudor Sișu. Ei bine, tanara nu a mai ținut lumea in suspans, astfel ca a facut primele declarații la Antena Stars. Sunt sau nu impreuna?!

- Vestea ca Daniel Onoriu se afla internat in stare grava la spital, in Capitala, a uimit o țara intreaga. Celebrul pilot de raliuri a suferit o operație de micșorare de stomac, in Turcia și starea lui de sanatate s-a agravat extrem de tare ulterior. Iata ce declarații a facut fiica lui Gabi Lunca despre…

- Dupa o operație de micșorare a stomacului in Turcia, Daniel Onoriu a fost internat in stare grava la spital. In aceste momente este intubat, iar familia a facut un apel pe rețelele de socializare, pentru ca toți cei care doresc sa il ajute sa mearga și sa doneze sange. Iata ce probleme au intampinat…

- Actorul ar avea dureri abdominale de nesuportat, conform surselor Realitatea. Alexandru Arșinel, in varsta de 82 de ani, a avut constant probleme de sanatate, mai ales dupa ce a fost bolnav de COVID-19. In luna septembrie, el a mai ajuns de urgența la spital, din cauza unei stari accentuate de slabiciune.…