- Alexandru Arșinel (83 de ani) a disparut total din viața publica, de o buna perioada. Actorul ar fi internat intr-un camin privat, starea lui de sanatate fiind foarte precara. Acesta a slabit enorm și ar avea inclusiv probleme de comunicare cu familia și cei care il ingrijesc. In ultimele luni probleme…

- Care a fost ultima conversație a lui Alexandru Arșinel inainte de a fi internat in caminul de batrani. Alexandru Arsinel a fost internat intr-un azil de batrani, dupa ce problemele sale de sanatate s-au agravat. Actorul a mai fost internat si la o clinica privata, in luna mai a acestui an. Așadar, cu…

- Vești triste despre Alexandru Arșinel, disparut de ceva vreme din limina reflectoarelor. Familia sa a luat o decizie grea, aceea de a-l interna intr-un camin de batrani, anunța Cancan.ro. Maestrul Arșinel ar fi suferit, in ultimele luni, o cadere psihica și ar fi ajuns, de aproximativ o luna, intr-un…

- Primaria Municipiului Mangalia a atribuit recent un contract de achizitie carne de pasare.Potrivit LicitatiaPublica.ro, contractual prevede furnizarea de Carne de pasare lot 1 pui grill congelat,lot 2 pulpe pui congelate fara spata, lot 3 piept pui cu os piept pui fara os congelat pentru Cresa nr 3…

- Problemele de sanatate nu-i dau pace lui Alexandru Arșinel. Actorul de 82 de ani este din nou internat din cauza problemelor cardiace. Nu este prima data cand acesta nu se simte bine dupa operația la inima suferita la finalul anului trecut.

- Starea de sanatate a lui Alexandru Arșinel s-a deteriorat, dupa ce actorul s-a suprasolicitat și a acceptat sa faca o deplasare la un eveniment, care a avut loc cu ceva timp in urma in Botoșani.

- Celebrul actor de comedie, Alexandru Arșinel, conform surselor Playtech, ar fi ajuns de urgența la spital. Surse apropiate declara ca actorul ar fi suferit un puseu puternic de tensiune. La aceasta ora se afla in stare grava, internat in spital. Celebrul artist nu este la prima sa internare, in februarie,…

- Un locuitor in varsta din Shanghai a fost declarat mort din greșeala și dus la morga intr-un sac de cadavre, in cel mai recent exemplu de disfuncționalitate in orașul afectat puternic de COVID-19, unde milioane de oameni raman sub izolare forțata de guvern, relateaza CNN . Imaginile video, filmate…