- Decesul Stelei Popescu si boala care ii chinuie sotia sunt, fara indoiala, cumpenele din viata lui Alexandru Arsinel. Desi incearca sa se tina tare, indragitul actor sufera neincetat. La teatru, maestrul vorbeste cu fotografia fostei partenere de scena, iar acasa este nevoit sa o vada pe Marilena imobolizata…

- Cum se pazește Alexandru Arșinel de hoți? Actorul “sufla și-n iaurt” pentru ca pațaniile din trecut, atunci cand a fost calcat de spargatorii de case, sa nu se mai repete. Fostul partener de scena al regretatei Stela Popescu, indragita vedeta care ne-a parasit toamna trecuta , a sporit masurile de securitate,…

- Faptul ca soția lui Alexandru Arșinel are probleme de sanatate nu este niciun secret pentru nimeni, insa se pare ca starea de sanatate a acesteia nu s-a imbolnavit. Actorul a marturisit, conform Antena Stars, ca partenera lui de viața nu e bine.

- Alexandru Arșinel a vorbit din nou despre drama prin care trece in familie, cu soția la pat, grav bolnava. Dupa ce și-a pierdut colega de scena, pe regretata Stela Popescu artistul este nevoit sa treaca din nou printr-o grea incercare. Soția lui Alexandru Arșinel este imobilizata la pat, ia aproape…

- Ultimul an a fost unul greu pentru Alexandru Arșinel. El a pierdut-o pe eterna lui colega de scena, Stela Popescu, a avut grave probleme de sanatate, iar pe langa asta, soția SA este imobilizata la pat. Actorul are grija in permanența de Marinela, dragostea vieții lui. Anul acesta implinesc 50 de ani…

- Dupa moartea Stelei Popescu, care s-a stins din viața anul trecut, la 81 de ani, celebra farmacie cu care actrița avea un contract de imagine de ani buni și-a retras toate reclamele. Au disparut chiar și afișele stradale, implicit și cele cu Alexandru Arșinel, partenerul de scena al regretatei artiste.…

- Adela Popescu a postat pe Instagram o fotografie cu cainele Corbea, care este incojurat de gaini. Doar ca internauții au observat ca patrupedul este legat și, mai mult, are și bolurile pentru apa și mancare uscate. Iar seacțiile lor nu s-au lasat așteptate, criticand-o pe prezentatoarea de la ”Vorbește…

- Madalin Ionescu a stat pentru prima oara timp de 7 zile desparțit de soția lui, Cristina Șișcanu. Fostul prezentator TV a urmat o clinica de detoxifiere in Turcia, iar soția lui, Cristina Șișcanu, a marturisit ca s-a simțit extraordinar. “S-a simtit minunat, a venit zen! A mers cu fratele lui, au stat…