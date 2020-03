Stiri pe aceeasi tema

- In decurs de doua-trei saptamani sau chiar mai devreme, Romania va ajunge sa inregistreze zilnic "cel putin" 1.000 de cazuri de infectii cu noul coronavirus", susține presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila. Specialistul este de parere ca pandemia va dura aproximativ doi ani…

- 144 noi cazuri de coronavirus au fost inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore. Bilanțul total al infectarilor urca la 906. De asemenea, 13 oameni infectați cu COVID-19 au murit. Buletinul informativ: Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat astazi, 23 martie 2020, printr-o declarație de presa, ca vor urma saptamani critice pentru Romania și a dat de ințeles ca se vor lua masuri și mai dure pentru a limita contactul intre oameni, in contextul epidemiei de #coronavirus. Klaus Iohannis a dorit,…

- Camila Cabello a indemnat oamenii sa practice „meditație, cu dragoste și bunatate” in suflet, in plina pandemie de coronavirus, lucru care, spera ea, ii va ține in siguranța pe oamenii vulnerabili. Cantareața de 23 de ani a scris luni pe contul ei de Instagram un mesaj de incurajare pentru toți cei…

- Romania se afla in plina pandemie de coronavirus, intrand de luni in carantina. Chiar și așa, zeci de oameni și lautari din Onești, au traversat orașul pentru a conduce un membru al familiei pe ultimul drum.

- "Romania traverseaza o perioada dificila de provocari economice și sociale care reclama investirea urgenta a unui Guvern cu puteri depline pentru a trece țara cu bine printr-o criza internaționala severa, generata de pandemia globala de Coronavirus. Guvernul Romaniei a acționat ferm și cu promptitudine…

- Traim vremuri tulburi in care probleme date de epidemia de coronavirus au afectat pietele de capital internationale, iar in Romania avem si incertitudine politica, a afirmat, vineri, Claudia Ionescu, membru in Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Traim vremuri tulburi in…

- Directia de Sanatate Publica Suceava a anuntat ca a demarat procedura epidemiologica pentru a-i identifica pe pasagerii avionului Wizz Air, care au zburat pe ruta Milano-Bergamo-Suceava, pe 26 februarie. In avionul respectiv se afla si primul pacient din Ucraina diagnosticat cu coronavirus.