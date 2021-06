Stiri pe aceeasi tema

- Mama premierului Florin Cițu a murit, dupa o lunga suferința. Anunțul decesului mamei premierului a fost facut, vineri seara, de Adrian Ursu, in emisiunea ‘Exces de putere”. „O veste cumplita primita in urma cu puțina vreme de catre premierul Florin Cițu: mama domniei sale, din pacate, s-a stins din…

- CS Dinamo a anunțat ca soția handbalistului spaniol Javier Humet, 31 de ani, a murit azi. Aflata la secția de terapie intensiva de la Spitalul de Urgența Floreasca din 15 mai, cand a suferit un accident vascular cerebral, Ana Aida a incetat azi din viața. Condoleanțe, Javier Humet! Suntem alaturi de…

- Alexandru Arșinel (81 de ani), internat la „Matei Balș” cu Covid, a intrat prin telefon in emisiunea Exclusiv VIP, de la Prima TV. Actorul a dat asigurari ca se simte bine, potrivit click.ro. In timpul unei discuții despre o piesa de teatru, cu Valentina Fatu și Vasile Muraru in platoul emisiunii, moderatorul…

- Invitat in platoul emisiunii 40 de intrebari cu Denise Rifai, Marian Dragulescu (40 de ani) a vorbit despre una dintre cele mai controversate perioade din viața lui, acuzațiile de agresiune pe care prima soție, Larisa Dragulescu, i le-a adus. Gimnastul este unul dintre cei mai apreciați sportivi romani,…

- Alexandru Arșinel (81 de ani) și soția lui, Marilena, au fost confirmați pozitiv cu COVID-19. „Da, este adevarat! Nu ne simțim bine, in general, mai ales ca am facut și vaccinul. Asta este! Sunt in spital acum, nu vreau sa apara comentarii! (…) Și soția mea este internata in spital!”, a declarat Alexandru…

- Fumatul este una dintre principalele cauze de deces in intreaga lume, iar Noua Zeelanda a anunțat ca vrea sa elimine de tot aceasta problema pana in 2025. Noua Zeelanda vrea sa devina o„țara libera de fumat” pana in 2025, iar pentru asta autoritațile au facut o serie de propuneri ce vizeaza interzicerea…

- Polițiștii din Ighiu au reținut un barbat care și-a agresat soția. Ar fi intalnit-o pe strada și, pe fondul refuzului acesteia de a se intoarce acasa, i-ar fi pulverizat spray lacrimogen in ochi. La data de 21 martie 2021, polițiștii Postului de Poliție Ighiu au luat masura reținerii, pentru 24 de ore,…