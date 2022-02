Stiri pe aceeasi tema

- Un transport cu 50.000 de cutii de Molnupiravir - primul antiviral realizat special pentru tratarea COVID - va ajunge marți, 1 februarie, la București, iar medicamentul va fi distribuit spitalelor si centrelor ambulatorii de evaluare, a anunțat luni ministrul sanatații, Alexandru Rafila, intr-o conferința…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca marti va sosi la Bucuresti un transport cu 50.000 de cutii de Molnupiravir, medicament destinat pacientilor infectati cu noul coronavirus, care vor fi distribuite spitalelor si centrelor ambulatorii de evaluare."Maine soseste in Bucuresti transportul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a facut un apel, luni, catre medicii de familie sa participe la testarea Covid-19 și astfel la efortul pe care personalul din sistemul sanitar il face in contextul pandemiei. „Fac un apel din nou catre medicii de familie, catre organizatiile profesionale ale medicilor…

- 20 de centre de testare funcționeaza de duminica, 23 ianuarie, in mai multe spitale din București, a anunțat ministerul Sanatații, sambata seara. Masura a fost luata pentru scurtarea timpului de așteptare, in condițiile in care Ambulanța București-Ilfov nu mai face fața solicitarilor , iar persoanele…

- Managerul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, Catalin Cirstoiu, a declarat pentru AGERPRES ca, la finalizarea proiectelor pe care le are in derulare, dar si pe care doreste sa le dezvolte, unitatea sanitara va deveni "un centru medical integrat de importanta internationala". "La finalizarea…

- Valori ingrijoratoare pt pacientii in stare grava si pt cifra deceselor Foto: Arhiva. Cu o incidenta a noilor infectari cu COVID-19 în scadere, România ramâne totusi cu valori îngrijoratoare pentru pacientii în stare grava, dar si pentru cifra deceselor.…

- In anii ‘90, statul roman a creat o rețea extinsa de medici specializați in oferirea de servicii contraceptive. Astazi, cei mai mulți doctori de aceasta competența se afla in pragul pensionarii, numarul cabinetelor de planificare familiala s-a redus drastic, resursele financiare aflate la dispoziția…