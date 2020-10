Alexandru Andrieș a împlinit 66 ani! Nicu Alifantis i-a făcut cea mai originală urare Alifantis, pe care-l leaga de Andrieș nu doar aceeași varsta ci și patru decenii de prietenie și colaborarari muzicale, i-a urat colegului sau din seria de spectacole ”Tandrețuri pentru femei cu cei 4 corifei”, ”Viața lunga, fara masca. Cu fular manuși și basca/ Și șosete moi de lana/Spre a ține intr-o mana/ Fara tremur, fara temeri/Rotringuri, echeri și teiuri/ Chitaruțe sau peneluri/ Oricand s-ar innemeri/ La planșeta sau pe scena/ Pentru el e-o bagatela/ Sa ne dea bluzane faine/ D-alea scurte cu humoare/ Caci toți l-am catalogat/ Cel mai greu de pensionat!” Aluzie la faptul ca ultimul album… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

