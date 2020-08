Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat, luni, in urma unei vizite efectuate la Casa Judeteana de Pensii (CJP) Alba, ca urmareste indeaproape activitatea acestei institutii in conditiile in care a gasit aici aproape de 10.000 de dosare cu termene de solutionare intarziate, in prezent fiind sub 2.000. "Urmaresc indeaproape activitatea acestei institutii. Am preluat un volum imens de dosare in recalculare cu termen intarziat, de un an, de doi si mai bine. (...). Am gasit aproape de 10.000 de dosare cu termene intarziate, astazi suntem sub 2.000. (...) Urmaresc saptamanal…