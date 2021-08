Stiri pe aceeasi tema

- La un an de la divorțul de soțul ei, Antonia Ștefanescu a facut primele declarații despre relația cu Enzo, unul dintre cei mai buni concurenți de la „Chefi la cuțite”. De altfel, recent, aceasta a declarat ca nu s-a ascuns niciodata de ochii publicului. Relația celor doi este pe zi ce trece mai serioasa,…

- Are o cariera impresionanta in lumea muzicii, a participat la Chefi la cuțite, acolo unde a fost indragit de toți concurenții și unde mai pui ca are un fizic de invidiat! Bvlck Matias este cunoscut acum de toata lumea, drept protejatul lui Alex Velea, dar puțini știu ca viața nu a fost intotdeauna roz…

- Sa vezi și sa nu... crezi, nu-i așa? Alexandro Matias de la Chefi la cuțite și Olga Verbițchi, fosta caștigatoare X Factor, formeaza unul dintre cele mai noi cupluri din showbiz? Fostul concurent al lui Sorin Bontea și caștigatoarea lui Carla's Dreams, apropieri tandre și atingeri misterioase, intr-un…

- A incercat sa-și țina relația ascunsa de ochii curioșilor, insa iubita l-a surprins in semifinala Chefi la cuțite! Mai sunt sau nu impreuna Ștefan Borleanu și Teodora Dicu? Ei bine, nu va mai ținem mult pe jar și va spunem ca cei doi formeaza in continuare un cuplu. Tanara a postat mai multe imagini…

- Alexandro Matias este in centrul unui scandla de proporții, dupa cu un cunoscut model internațional l-a acuzat ca l-ar fi batut și amenințat chiar in parcul Herastrau din Capitala. Fostul concurent de la Chefi la cuțite s-ar fi aflat alaturi de un coleg al sau de la Golden Boy Society, Razvan Ion, cunoscut…

- Momente de maxima bucurie pentru Alexandro Matias. Fostul concurent de la Chefi la cuțite a aflat in urma cu ceva timp ca sora lui, stabilita in Viena, urmeaza sa devina mama din nou, fiind gravida in cateva luni cu gemeni, mai exact, o fetița și un baiețel. Și pentru ca nu avea rost sa pastreze o asemenea…

- Pentru marele premiu de la Chefi la cuțite concurenții nu se lupta doar in bucatarie, ci și pe ringul de box. Concurenții Rikito Watanabe și Alexandro Matias și-au imparțit ”pumni”, dar stai sa vezi cine a fost facut K.O.