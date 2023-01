Stiri pe aceeasi tema

- Lyon a invins-o cu 3-0 pe Chambery și s-a calificat in optimile Cupei Frantei Angers s-a impus si ea in partida cu FCOSK! Spectacolul total, in exclusivitate in AntenaPLAY. Patru partide din Cupa Frantei au fost transmise astazi pe AntenaPLAY, cat si in format live score, pe AS.ro. Ziua de fotbal s-a…

- Gol „extraterestru” in Lyon – Metz 2-1! Ablie Jallow a avut o reușita fabuloasa in Cupa Franței. In urma acestei victorii, Olympique Lyon s-a calificat in 16-imile Cupei Romaniei. Gol „extraterestru” in Lyon – Metz 2-1 Lyon s-a impus in fața celor de la Metz cu scorul de 2-1 și s-a calificat in 16-imile…

- Cristiano Ronaldo a dezvaluit motivul pentru care a acceptat sa se transfere la Al-Nassr. Starul lusitan a dat curs propunerii sauditilor deoarece vrea sa puna umarul la dezvoltarea fotbalului din Golf, care sustine ca are un potential enorm. Cristiano Ronaldo este noul jucator de la Al-Nassr. Atacantul…

- Alexandru Maxim a primit o nota pe masura in Gaziantep – Basaksehir 1-1, din etapa a 17-a din campionatul Turciei, dupa ce a marcat la ultima faza a meciului. Alexandru Maxim a marcat in minutul 90+7 al partidei Gaziantep – Basaksehir, cu un sut puternic din fata portii, dupa un atac pornit din degajarea…

- Cristiano Ronaldo a facut o gafa de proportii la conferinta de prezentare la Al-Nassr. Atacantul in varsta de 37 de ani a semnat un contract valabil pana in 2025 cu gruparea din Arabia Saudita si va incasa 200 de milioane de euro pe an la noua sa echipa. Ronaldo este nerabdator sa revina pe teren […]…

- Ivan Mamut va juca intr-un campionat exotic, la mai bine de patru luni dupa ce a plecat de la FCSB. Atacantul de 25 de ani, dat afara de Gigi Becali, și-a gasit in sfarșit echipa. Este aproape de a semnat cu Terengganu FC din Malaezia. „Nu poate sa faca nici macar o preluare„, l-a criticat […] The post…

- Cum și-a luat Neymar ramas bun de la legenda Braziliei, Pele, care a murit la 82 de ani. Caștigatorul a trei Cupe Mondiale suferea de cancer de colon și era internat de mai mult timp in spital. Atacantul lui PSG a avut o reacție emoționanta pe contul sau de Instagram. I-a mulțumit legendei Selecao pentru…

- Nicolae Stanciu a fost eliminat in minutul 90+3 al meciului Dalian Pro – Wuhuan Three Towns, scor 1-2, din etapa a 31-a din campionatul Chinei. Echipa romanului era obligata sa castige pentru a mai face un pas spre castigarea titlului. Wuhuan Three Towns a avut mari probleme. Cu Stanciu titular, liderul…