- Ziua de bilanț a etapei cu numarul doi a trimis aseara in cursa ultimatum doua echipe calificate automat, Anca și Alexandra Ungureanu, alaturi de Eliza și Cosmin Natanticu, iar o a treia echipa, formata din Mihai și Elwira Petre, a fost nominalizata de catre colegii de cursa. Aseara, reality show-ul…

- Eliza și Cosmin Natanticu formeaza una dintre cele mai solide echipe de la Asia Express. Pana in prezent, cei doi soți au avut rezultate de-a dreptul spectaculoase și s-au descurcat extrem de bine la toate probele. Ei bine, ce-i drept, lucrurile nu au mers intotdeauna ca pe roate pe Drumul Imparaților.…

- E greu sa negociezi cu turcii! Cel puțin așa li s-a parut concurenților de la Asia Express, pe Drumul Imparaților. Vedetele au fost nevoite sa cumpare obiecte vestimentare tradiționale intr-un bazar din Istanbul, conform probei date de Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii. Iata cum s-au descurcat concurenții!

- Diseara, de la 20:30, o ultima proba dificila sta intre concurenți și imunitatea primei etape din Turcia, iar vedetele „Asia Express” vor lupta din rasputeri pentru a-și asigura locul in cursa. Traseul va fi presarat in seara aceasta cu multe misiuni care par greu de indeplinit și care iși vor spune…

- A avut loc prima cearta la „Asia Express”, sezonul 4. Eliza și Cosmin Natanticu au avut parte de cateva neințelegeri inca de la inceputul competiției. De la ce au pornit tensiunile intre cei doi soți in show-ul de la Antena 1.Eliza și Cosmin Natanticu au plecat la „Asia Express”, pe Drumul Imparaților,…

- Așteptarea telespectatorilor a luat sfarșit. Sezonul 4 al emisiunii Asia Express aduce cu el o mulțime de surprize și momente de neuitat, iar concurenții au pornit in prima cursa pe Drumul Imparaților.

- Patrizia Paglieri apare in postura de concurent in sezonul 4 de Asia Express si face echipa chiar cu fiul ei, Francesco. Cei doi au povestit prin ce trec in competitia de pe Drumul Imparatilor.