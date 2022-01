Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mantea a marturisit ca a fost batuta de Cristi Mitrea in timp ce era insarcinata. Invitata in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, prezentatoarea de la Kanal D a spus de ce nu a facut plangere la Poliție, dar i-a transmis și un mesaj subtil fostului iubit. Vedeta nu mai este deloc in…

- Sute de mii de varstnici si oameni fara adapost nu se pot bucura de Sarbatorile de iarna in familie, de o vorba buna sau nici macar de un acoperis deasupra capului. Pentru ei, cativa oameni le intind o mana ca sa le faca viata putin mai usoara si sa le mai aline singuratatea in aceasta perioada, dar…

- Cum va fi Craciunul pentru cei care nu iși pot petrece sarbatorile acasa, cu familia, pentru ca sunt la munca in afara? Am postat intrebarea asta pe mai multe grupuri de Facebook ale diasporei și am stat de vorba apoi cu cațiva dintre cei care au vrut sa povesteasca despre Sarbatorile petrecute departe…

- Adda, in varsta de 29 de ani, a dezvaluit in urma cu aproape un an, ca sufera de o afecțiune a pielii. Vedeta a explicat pe contul de socializare care sunt efectele și cum arata pielea ei. Invitata la emisiunea “Teo show”, difuzata pe Kanal D, cantareața a oferit mai multe detalii despre ceea ce se…

- In varsta de 46 de ani, Vica Blochina spune ca e o femeie independenta, preocupata de viața ei personala, de fiul ei, dar și de afacerile sale. A trait o viața tumultuoasa, pe care nu crede ca o va uita vreodata. A fost amanta lui Victor Pițurca, iar acum, intr-o apariție TV, aceasta a avut un mesaj…

- Andreea Marin e una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania. E prezenta pe micul ecran de zeci de ani, așa ca viața ei personala nu mai e un secret pentru nimeni. Acum, la șapte ani de la divorțul de Ștefan Banica Jr., vedeta face marturisiri, spune care a fost adevaratul motiv al separarii. Andreea…

- Diana Sar, actrița din serialul „Vlad”, difuzat de Pro TV, este o persoana discreta, așa ca a evitat sa vorbeasca despre viața ei personala, pana acum, cand a dezvaluit detalii dupa desparțirea de iubit. In sezonul trecut al serialului, actrița a ieșit din distribuție. Invitata in platoul Wowbiz.ro,…