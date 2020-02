Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Ungureanu vine la Bravo, ai stil! Celebrities,dupa ce Gina Chirila s-a retras din competiție. Artista a acceptat cu bucurieprovocarea și a facut primele declarații despre participarea ei la show. Ediția de sambata seara a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities” a fost plina de emoții. Gina…

- Gina Chirila, frumoasa blonda de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, insarcinata in 6 luni, a avut o saptamana grea, in care i s-a facut rau de mai multe ori. Așa ca, in gala de sambata, fostul manechin a parasit emisiunea. ”Eu, impreuna cu medicul meu, am hotarat ca e mai bine sa ma opresc aici”, a declarat…

- Clipe de panica pentru Gina Ghirila. Concurenta de la Bravo, ai stil! Celebrities și-a speriat colegii, dupa ce a fost la un pas de leșin in timpul filmarilor.“Bravo, ai stil! Celebrities” este un reality show autentic,filmarile pentru fiecare ediție sunt inregistrate in regim de live, astfel catelespectatorii…

- In ediția de sambata seara a show-ului „Bravo, ai stil! Celebrities” a avut loc prima eliminare din acest sezon, Maria Ilioiu a parasit competiția, in urma voturilor telespectatorilor. Alaturi de aceasta, la propunerile de eliminare s-au aflat și Bianca Rus, clasata penultima in clasamentul saptamanal,…