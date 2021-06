Alexandra Ungureanu lansează „Vreau să te uit” Alexandra Ungureanu lanseaza „Vreau sa te uit”, un single despre iubire, ințelegere și mai ales puterea de a merge mai departe. Iubirea este un sentiment aparte, ce iți ofera cele mai frumoase amintiri și momente, ce iți da „aripi” sa zbori, insa in același timp, poate deveni și cel mai crud și dureros sentiment. „Hai spune-mi ce-am avut și ce-am pierdut./ Vreau sa te uit” sunt versurile prin care Alexandra, protagonista in propriul clip, iși dorește sa lase trecutul in urma și sa priveasca spre un viitor mai bun, plin de culoare, dar și de iubire. „Ador piesa asta, s-a mulat atat de bine pe sufletul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

