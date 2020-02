Alexandra Ungureanu, in locul Ginei Chirila la “Bravo, ai stil!” Pentru ca este deja insarcinata in 6 luni si oboseala si-a spus cuvantul, Gina Chirila a hotarat sa paraseasca emisiunea “Bravo, ai stil!” de la Kanal D. Agitatia si stresul nu ii faceau bine, astfel ca saptamana trecuta i s-a facut rau chiar in timpul filmarilor. De aceea, Gina Chirila a decis ca starea de sanatate a ei si a fetitei pe care o poarta in pantec este mai importanta. Si a anuntat public ca renunta la a mai concura pentru titlul de cea mai stilata femeie din Romania. Locul ei in cadrul competitiei “Bravo, ai stil!” nu…