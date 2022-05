Alexandra Ungureanu: Există posibilitatea să nu mai pot face copii, biologic Alexandra Ungureanu este una dintre cele mai de succes artiste din showbizul autohton. Cantareața este mai discreta atunci cand vine vorba despre viața personala. Vedeta nu este obișnuita sa vorbeasca despre aventurile amoroase, insa a aceasta a facut o excepție și a dezvaluit ca planifica sa devina mamica. „E un subiect destul de sensibil. In ultima vreme cred ca incepe sa funcționeze o chestie pe care nu am cunoscut-o pana acum. Ma uit dupa copii pe strada și simt un fior și niște sentimente pe care nu le-am mai simțit pana acum. Deci, probabil ca e momentul. Da, aș infia un copil. Exista posibilitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

Alexadra Ungureanu, in varsta de 40 de ani, a fost invitata in cadrul emisiunii „Teo Show", unde a facut dezvaluiri neașteptate din viața personala. Artista a spus ca vrea sa devina mama și i-a in calcul varianta de a infia un copil. „E un subiect destul de sensibil. In ultima vreme cred ca incepe sa…

