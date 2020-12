Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, intr-un show plin de glamour și stralucire a avut loc finala ”Bravo, ai stil Celebrities”. Concurentele ramase in concurs au prezentat cele mai bune creații vestimentare, iar la final publicul a decis caștigatoarea acestui sezon. Pentru unii poate o surpriza, pentru alții poate nu, Alexandra…

- Alexandra Ungureanu a caștigat “Bravo, ai stil! Celebrities” In Marea Finala “Bravo, ai stil! Celebrities”, șase personalitați puternice au dat ultima batalie stilistica, pentru marele titlu și premiul pus in joc. Telespectatorii au decis ca Alexandra Ungureanu sa fie Cea mai stilata celebritate din…

- Dupa ce in februarie a acceptat provocarea „Bravo, ai stil! Celebrities”, Alexandra Ungureanu a aratat ca este o adversara puternica pentru colegele sale prin stilul sau inovator, iar acum lupta pentru titlul de cea mai stilata femeie din Romania. De cand este in competiție, Alexandra Ungureanu a demonstrat…

- Este talentata, stilata, dar nu are noroc in dragoste! Alexandra Ungureanu (38 de ani), cantareața care face furori la ”Bravo, ai stil! Celebrities”( Kanal D), a trait o drama, in urma cu cinci ani, cand, cu puțin timp inainte de a imbraca rochia de mireasa, a fost parasita de logodnicul Andrei Gheorghiu.…