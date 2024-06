Stiri pe aceeasi tema

- O crima, urmata de un gest extrem, a indurerat doua familii din Dambovița. Alexandra a fost ucisa de iubitul ei in varsta de 24 de ani intr-o camera de hotel din București, iar mai apoi și-a pus capat zilelor. Trupul neinsuflețit al fetei a fost adus in orașul natal, iar familia se pregatește acum de…

- Mama adolescentei de 17 ani a povestit ca fata a incercat sa se desparta de tanar, pentru ca deja iși facuse un nou iubit, insa acesta nu a acceptat ideea, motiv pentru care ar fi recurs la gestul extrem.In ziua crimei , adolescenta a plecat spre școala, de unde nu s-a mai intors. ”Trebuia sa semneze…

- Mirela, femeia din Dambovița, ucisa de un cetațean turc, a trecut prin chinuri de nedescris inainte de a-și da ultima suflare. Ea a fost omorata in urma cu mai bine de o luna. Filmul tragediei a fost dezvaluit de anchetatori! Cum a murit, de fapt? Detalii teribile in cazul femeii ucisa de cetațeanul…

- Familia a dat-o disparuta pe aceasta de pe 6 martie. Atunci, femeia ar fi plecat de acasa și nu s-a mai intors. Ea era cunoscuta și pentru dependența de jocurile de noroc, iar anchetatorii nu exclud ca aceasta sa fi fost ucisa din cauza datoriilor pe care le avea.Rudele femeii ar fi fost deja audiate…