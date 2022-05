Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Stan a lansat astazi, 29 aprilie, al cincilea album din cariera – „Rainbows”, alaturi de Universal Music Romania. Noul material discografic include piese deja cunoscute precum „Come Into My World” (feat. Nervo), „Tokyo” si „Obsesii”, dar si melodii noi ca „Lie” (inspirata de marea cantareata Maria…

- Alexandra Stan este primul artist roman care colaboreaza cu un influencer virtual – Ana Tobor – pentru a lansa o melodie! Alexandra Stan a lansat astazi, 29 aprilie, al cincilea album din cariera – „Rainbows”, alaturi de Universal Music Romania. Noul material discografic include piese deja cunoscute…

- Adda a lansat recent primul ei album, Fata din diamant, care conține 11 piese ale artistei. Deși nu se afla intr-o perioada buna, vedeta avand grave probleme de sanatate și urmand un tratament strict, aceasta a venit cu o schimbare neașteptata pentru cei care ii iubesc muzica. Adda se trateaza de Borelioza…

- Machine Gun Kelly și BRING ME THE HORIZON au lansat single-ul “maybe”. In urma mega-anunțului privind cel de-al șaselea album de studio al lui Machine Gun Kelly, „mainstream sellout”, care include lista de melodii și grafica oficiala a albumului digital, MGK incearca sa-și rasplateasca fanii inca o…

- Florence + the Machine a dezvaluit detalii despre cel de-al cincilea album de studio, intitulat “Dance Fever”, programat pentru lansare pe 13 mai 2022. Anunțul a venit insoțit și de lansarea single-ului ‘My Love’, impreuna cu videoclipul oficial, regizat de renumitul Autumn de Wilde. Materialul “Dance…

- Dupa ce ne-am petrecut toata vara dansand in același ritm cu beat-urile up-tempo ale single-ului de vara al Alexandrei Stan, „Come Into My World”, iar toamna ne-a fost acaparata de piesa nostalgica, „Tokyo”, Alexandra Stan a revenit cu primul ei single din 2022, intitulat „Bad at Hating You”. „Bad at…

- La Muzeul Național al Bucovinei va avea loc joi, 17 februarie 2022, la ora 16:00, lansarea albumului de arta „Dascal și Artist. Natura moarta, natura vie". Gruparea „Dascal și artist" implementeaza proiecte in domeniul artelor vizuale, muzicii, dar și proiecte ...