Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Stan este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Invitata in platoul emisiunii „La Maruța”, vedeta a scos la iveala un amanunt mai puțin știut din familia ei. Lipsa tatalui in viața sa marcat-o foarte mult. Barbatul era navigator, fiind departe de familie uneori chiar și 8 luni…

- Ruby se numara printre artiștii care iubesc animalele și militeaza adesea pentru drepturile lor. Artista are casa plina de animale de companie, cele mai multe dintre ele fiind adoptate și salvate din situații critice. Pentru ca fanii ii cunosc foarte bine slabiciunea, Ruby este adesea asaltata de zeci…

- Vladuța Lupau a primit critici dure din partea unor prieteni virtuali, dupa ce a postat mai multe imagini de senzație din vacanța sa din Tulum. Ei bine vedeta nu a trecut peste gurile rele, așa ca i-a pus la punct imediat.

- Raluka a facut un apel disperat pe rețelele de socializare, dupa o intamplare nefericita la piscina. Vedeta și Ana Baniciu au apelat la ajutorul fanilor de pe Internet pentru a rezolva problema.

- Venirea primaverii, cu dezghețul zapezii de peste iarna și ploile din ultimele zile, ii aduce la disperare pe botoșanenii care locuiesc in zone in care de zeci de ani nu s-a intervenit in repararea strazilor.

- Survivor Romania de sambata seara, i-a ținut cu sufletul al gura pe fanii emisiunii. Ce s-a intamplat cu Alexandra Stan si ce a declarat artista? Alexandra Stan, propusa pentru eliminare Dupa infrangerea Faimoșilor, in al doilea joc pentru imunitate, scorul a fost extrem de strans, fiecare dintre echipe…

- Gabriela Cristea le-a dat emoții fanilor ei dupa ce i-a anunțat pe Instagram ca a ajuns din nou pe manile medicilor. In continuare, prezentatoarea TV a dezvaluit ca are de rezolvat mai multe probleme, motiv pentru care a apelat la ajutor de specialitate. Nu este vorba despre nimic grav, ci doar despre…

- Lidia Buble trece prin clipe foarte dificile de cateva zile! Vedeta le-a povestit fanilor ca are dureri ingrozitoare de gat, iar acum i-a anunțat pe toți ca nu mai poate sa vorbeasca! Artista a ajuns pe mana medicilor!