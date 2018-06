Alexandra Stan și-a spart arcada intr-un accident pe care l-a avut in urma cu puțin timp. Vedeta a ajuns pe mana medicului estetician! (Reduceri mari la jocuri PC) Alexandra Stan a trecut astazi prin momente de groaza! Artista a marturisit pe contul ei de Instagram ca a avut parte de un accident. In urma incidentului […] The post Alexandra Stan și-a spart arcada intr-un accident! Imagini cu artista appeared first on Cancan.ro .