- Ariana Grande debuteaza pe primul loc in celebrul top Billboard Hot 100 cu single-ul “positions”, de pe albumul “positions”. Dar cele 14 melodii ocupa primele pozitii si in topurile platformelor de streaming sau in clasamentele muzicale din numeroase tari. Single-ul “positions” devine si al saptelea…

- Dupa succesul inregistrat pe radio cu piesa „Ce-ți canta dragostea“, Roxen ocupa locul 1 in topul Media Forest cu piesa „Spune-mi“, care a avut 223 de playuri la radio in ultima saptamana. Pe YouTube, „Spune-mi“ are in momentul de fața peste 8,5 milioane de vizualizari, iar pe Spotify aproape 500.000…

- Paul Damixie isi surprinde fanii cu un single intr-un alt stil din ce ne-a obisnuit pana acum. “Bandit” este o piesa cu un tempo ridicat ce combina vocea energetica a Alexandrei Stan cu influentele pop, country si dance. Nascut in Romania, Paul este un producator, remixer si DJ cu o viziune aparte pentru…

- CFR Cluj se va duela maine seara, de la ora 18:30, cu finlandezii de la KuPS. Antrenorul Arne Erlandsen a marturisit in aceasta seara ca nordicii au venit in Ardeal pentru a scrie istorie. CFR Cluj - KuPS, meci din play-off-ul Europa League, se va disputa joi, 1 octombrie, de la ora 18:30. Partida va…

- Tzanca Uraganu și Alex Velea au aruncat in aer industria muzicala din Romania. Au lansat prima piesa impreuna și au reușit sa șocheze pe toata lumea. De ce? E simplu! Nimeni nu se aștepta la o asemenea colaborare! Chiar și așa, cum au reacționat fanii la hitul momentului?

- Jean-Claude Van Damme a facut un live pe pagina sa de Facebook, dansand pe hitul „Save Me”, compus de Randi și de Marius Moga, care in urma cu 12 ani a cucerit nu doar Romania, ci intreaga Europa. Cei mai fericiți de viralul creat de actor au fost artiștii romani care au creat hitul „Save... View Article

