Stiri pe aceeasi tema

- Stand Up Revolution, emisiunea scoasa din grila cu o zi inainte sa fie difuzata, va avea in sfarșit premiera. Pe 29 mai, noua producție va putea fi urmarita la Antena 1. In luna februarie a,c., dupa mai multe amanari, noua producție in care jurați sunt consacrații Teo –Vio- Costel și Dan Badea, a…

- Soțiile președinților SUA și Romania, Jill Biden și Carmen Iohannis, vor avea sambata o intalnire privata, apoi vor vizita impreuna o școala din București, unde vor avea o discuție cu profesori și refugiați.

- Alexandra Stan este o cunoscuta și apreciata cantareața din Romania. Artista este foarte activa pe rețelele de socializare și intotdeauna impartașește fapte fanilor ei. Bineințeles ca ea are și pesoane care nu o suporta și ii lasa comentarii urate, așa ca aceasta le-a transmis un mesaj.

- Timp de cinci luni, Alexandra Stan și Alex Parker au format un cuplu. Cei doi s-au desparțit recent, iar finalistul de la Eurovision 2022 a decis sa spuna motivul pentru care relația lor s-a incheiat.Dupa divorț, Alexandra Stan a inceput o relație cu Alex Parker, pe care il cunoștea de foarte mult timp.…

- Andreea Marin a fost invitata recent in podcastul lui Mihai Morar de pe Youtube unde a povestit despre viața ei personala, dar și cea profesionala. A dezvaluit de ce a renunțat la „Surprize, surprize”, dar și cu ce s-a ocupat apoi, cand nu mai aparea pe micul ecran in calitate de prezentatoare. Timp…