Alexandra Stan recunoaște că își cumpără haine second-hand! ”Susțin purtarea hainelor reciclate, vintage” Cine ar fi putut jura ca Alexandra Stan intra vreodata intr-un magazin second hand. Și totuși solistei ale carei melodii au fost in topuri pe patru continente și a generat peste un milioan de euro din activitatea sa concertistica, nu ii este rușine sa recunoasca ca face asta des. In mediul online shooting-urile sale fotografice au transformat-o intr-o vedeta extrem de populara cu multe contracte de imagine, mai ales datorita originalitații dar și ”modestiei” vestimentare la care apeleaza cand iși acopera formele sexy. Asta și datorita garderobei sale. Alexandra (33 ani), una din vedetele pop care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

