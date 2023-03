Stiri pe aceeasi tema

- Imagini senzuale cu cei doi artiști, așa cum nu i-ați mai vazut! Dupa 10 ani de cand au lansat “Aroma” Connect-R și Raluka ne surprind din nou așa cum nu au facut-o niciodata. Cei doi soliști lanseaza piesa “Lasa-ma sa te…”, cu un videoclip fierbinte, care va lasa niste semne de intrebare! Daca va gandeați…

- Haziran este foarte activa pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește momentele frumoase din viața ei cu fanii ei de pe Instagram, Facebook și TikTok. De aceasta data, soția lui Luis Gabriel a postat un videoclip emoționant cu fiul ei și al artistului, Joseph…

- Cazul elevilor batuți in toaleta Liceului Dumitru Mangeron din Bacau și petrecerea cu animatoare și solista de la Școala Miron Costin vor fi subiectul unei piese de teatru care va fi scrisa de Valentin Braniste, care conduce proiectul „Teatru de Kartier”, și care are experiența scrierii unor piese bazate…

- Pique, pe Instagram cu noua iubita. Cum a fost criticat de fani! Shakira și Gerard Pique s-au desparțit deja de luni bune, iar motivul se pare ca ar fi infidelitatea fotbalistului. Acesta ar fi avut o relație extraconjugala chiar cu Clara Chia Marti, femeia care ii este și acum iubita. Pana ieri, Pique…

- Institutul Francez, in parteneriat cu Faber Fondation Groupe EDF, ifa, FunkForum, aduce la Timișoara expoziția „Fake News: art, fiction, mensonge”, care exploreaza și descifreaza mecanismele de creare și difuzare a informațiilor false propagate pe Facebook, Twitter, Instagram și alte platforme sociale…

- Maurice Munteanu, care e fashion editor la revista ELLE Romania, a vorbit intr-un interviu pentru ego.ro despre piesele vestimentare de la second-hand, magazinele la mana a doua, dar și despre hainele vintage. El e de acord, susține aceste „fenomene”. „Asta este o chestie foarte pozitiva, sunt de acord…

- Liviu Varciu și Anda Calin formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Au doi copii impreuna și in curand vor face pasul cel mare. Recent, prezentatorul TV și-a surprinsfanii cu un video pe care la pubicat pe contul de Instagram. Liviu Varciu s-a filmat in timp ce privea momente cu el…

- Editia din acest an a Selectiei Nationale a atras 84 de piese in lupta pentru un loc in semifinalele Eurovision Romania. Artiști din țara și din strainatate au intrat in competiția la finalul careia vom afla cine va reprezenta Romania pe scena din Liverpool. Luni, 14 noiembrie 2022, Televiziunea Romana…