Alexandra Stan, marcată de lipsa tatălui din copilăria ei Invitata in platoul emisiunii La Maruța, Alexandra Stan (31 de ani) a vorbit despre cat de mult a afectat-o lipsa tatalui ei in copilarie. Barbatul era navigator, fiind departe de familie uneori chiar și 8 luni la rand. Alexandra Stan, marcata de lipsa tatalui din copilaria ei „Mi-a lipsit foarte mult și știu ca multa lume probabil ca a trecut prin aceeași chestie și rezoneaza cu asta. (…) La noi, totuși, tata nu a lipsit mereu, dar era foarte mult timp plecat pe mare, luni de zile. Muncea pe vapor. Era plecat cu lunile, cateodata și 8 luni, se simte. Mama a fost și mama și tata și mana de fier,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

