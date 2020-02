Alexandra Stan lanseaza videoclipul piesei „Obsesii”

Stiri pe aceeasi tema

- Videoclipul piesei „Smells Like Teen Spirit” a trupei Nirvana a depasit pragul de 1 miliard de vizualizari pe YouTube, devenind al doilea din anii 1990 care reuseste aceasta performanta potrivit news.roLansat in 1991, videoclipul cantecului inclus pe albumul „Nevermind”, al doilea al trupei…

- Banca Comerciala Romana (BCR) lanseaza prima emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale din Romania și din Europa Centrala și de Est, in valoare de 600 de milioane de lei, listate la Bursa de Valori București. Obligațiunile au o maturitate la 7 ani și reprezinta cea mai mare emisiune in lei de pe…

- Are doar 18 ani și un succes uriaș: Viorellya, despre muzica, cariera și planuri de viitor / Muzica a devenit parte din viața tinerei, iar succesul se datoreaza muncii, perseverenței și ambiției sale. La varsta de 18 ani, Viorellya se poate lauda deja cu trei piese, a caror text și linie melodica…

- Dupa ce a reușit sa atinga succesul international in mai puțin de un an, ALMA, artista din Bulgaria, in varsta de 16 ani, lanseaza noua ei piesa – „Out of Control”, in colaborare cu Virginia Records. “Out of Control” vine dupa debutul artistei cu piesa „Perfect” și single-ul „Don’t Know”. La scurt timp…

- Jean Gavril, unul dintre cei mai nonconformiștiartiști din Romania, și Feli lanseaza videoclipul piesei „Ultimul val” careeste deja un hit la radio și in online. Peste 30 de ore de filmare, farapauze și fara somn, 4 locații diferite in Chișinau, o echipa de producție formatadin peste 20 de oameni, o…

- Indila, cantareata de origine franceza care cucerit toate top-urile cu hit-ul „Derniere Danse”, lanseaza videoclipul piesei „Parle a ta tete”, primul single extras de pe urmatorul album al artistei. Materialul video al piesei este construit dintr-o paleta de culori puternice, inchise, in special tonuri…