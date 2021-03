Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața a povestit in cadrul emisiunii ”40 de intrebari cu Denise Rifai” cum a fost relația dintre ea și un alt artist cunoscut din showbizz-ul romanesc, in liceu.Dorian Popa (32 de ani) a fost primul iubit al Alexandrei Stan, a povestit artista in emisiunea lui Denise Rifai. Cei doi, ambii constanțeni,…

- Cantareața și actrița Jennifer Lopez (51 de ani) și Alex Rodriguez (45 de ani) s-au desparțit, la doi ani dupa ce s-au logodit. Presa din SUA anunța ca cei doi au decis sa se desparta dupa ce Rodriguez, fost jucator de baseball, ar și inșelat-o pe Jennifer Lopez. Aceștia erau impreuna de aproape patru…

- Moartea lui Philip Clements a reprezentat o mare durere pentru Florin Marin, insa, chiar și așa, tanarul a incercat sa-și refaca viața dupa decesul soțului sau. Cand credea ca totul va fi bine, inevitabilul s-a produs. Florin Marin, in scandal cu iubitul german! A spus la Antena Stars de ce s-au desparțit.

- Surpriza in showbiz. Alexandra Stan a facut declarații care i-a uimit pe fanii ei, dar nu numai. Artista a facut dezvaluiri despre relația ei cu Dorian Popa. Alexandra Stan, declarații surprinzatoare Alexandra Stan a facut declarații care i-au surprins pe fanii artistei. Intre blondina si celebrul Dorian…

- Diana Constantin de la Insula Iubirii a recunoscut ca este singura. Fosta concurenta a trecut prin momente grele alaturi de fostul iubit, iar pentru o perioada a decis sa nu-și mai deschida inima in fața niciunui barbat.

- Cristina Dorobanțu este din nou singura! Relația controversata pe care o are cu fostul logodnic al sau continua sa ajunga in același punct. De ce au ajuns din nou la desparțire și care e motivul pentru care prezentatoarei de televiziune nu-i merge in dragoste? Cristina Dorobanți s-a desparțit de iubit…

- Alexandra Stan a avut un atac de panica la Survivor Romania, in momentul in care trebuia sa intre in joc cu rivala sa de la Razboinici, in ediția de duminica, 24 ianuarie. Artista a izbucnit in lacrimi cand și-a amintit de bataia primita de la fostul ei iubit in urma cu cațiva ani. Aceasta a plans in…

- O alta poveste de dragoste cu nabadai a ajuns in platoul emisiunii ”Acces Direct”. De data aceasta, Ramona și Irinel sunt doi oameni care se iubesc și nu prea, caci se acuza reciproc de infidelitate și gelozie dusa la extrem, dar și de violența.