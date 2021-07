Alexandra Stan, cununie civila in costum popular Alexandra Stan s-a maritat in mare secret! Artista este mai fericita ca niciodata in brațele barbatului pe care l-a ales drept soț. Nimeni nu știa despre existența acestuia in viața Alexandrei, astfel ca surpriza a fost cu atat mai mare. Nunta a avut loc in urma cu aproximativ o saptamana pe plaja, la Constanța. Nimeni nu știa insa ca acum 2 luni, la Campulung Muscel, Alexandra Stan și Emanuel s-au cununat civil imbracați in costume populare. Au ales acest oraș pentru ca este orașul natal al lui Emanuel Necatu, proaspatul soț al vedetei. Vezi…