Alexandra Stan, apariție incendiară pe coperta revistei UNICA Alexandra Stan radiaza pe coperta revistei Unica, ediția lunii mai, care a aparut astazi, 22 aprilie, in magazinele de specialitate și online. Artista a oferit un interviu in exclusivitate, in care a vorbit pe indelete despre mai multe subiecte referitoare la viața ei profesionala și privata, incluzand experiența din cadrul emisiunii Survivor și episodul de violența in care aceasta s-a regasit in ipostaza victimei, acum cațiva ani. Combinația ideala de “beauty & brains”, Alexandra Stan a dat dovada inca o data ca in spatele artistei cunoscute la nivel mondial pentru piesele și colaborarile ei… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Stan este o raritate in peisajul mass-media: spune exact ceea ce gandește, chiar și atunci cand subiectul ar putea sa ii faca pe cei pudici sa se ascunda. Pentru noi, a fost o gura de aer proaspat. La 31 de ani, inca iși pastreaza o inocența copilareasca, care – paradoxal sau nu – face casa…

- In urma cu un an, Sergiu Ciobotariu , un barbat din Iași, in varsta de 23 de ani, a devenit viral in online dupa ce a mers calare 40 de kilometri pentru a-i duce de mancare soției care era la maternitate și abia nascuse. Barbatul a recurs atunci la acest gest pentru ca nu și-a permis sa ia alt mijloc…

- MIRA ne cucerește constant: intai cu apariția ei de la Vocea Romaniei, de acum aproape un deceniu, apoi cu piesele ei grozave (cine nu a fredonat macar o data „Strazile din București”?). Ea este vedeta miezului de primavara, aparand pe coperta revistei Unica de aprilie . MIRA are 26 de ani, proaspat…

- Dezarmant de sincera, așa cum ne-a obișnuit, Andra ne vorbește despre ce a insemnat pentru ea ultimul an, cu toate incertitudinile sale, dar și cu parțile bune, care au ajutat-o sa priveasca lumea prin alta lupa. In ultimul timp, Andra, Catalin și cei mici s-au trezit fara alarma, fara sa fie grabiți…

- Alexandra Stan și Zannidache par sa aiba o legatura tot mai apropiata in show-ul Survivor Romania 2021. Chiar daca lasa sa se ințeleaga ca exista o tensiune intre ei, colegii lor de echipa banuiesc ca intre cei doi s-ar infiripa o idila. Sa fie vorba doar de tachinari menite sa ascunda sentimentele…