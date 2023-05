Stiri pe aceeasi tema

- Connect-R este unul dintre cei mai mari artiști de la noi din țara, avand o cariera de peste 15 ani. Acesta și-a anunțat retragerea din muzica in urmatorii 2 ani, din cauza unor probleme de sanatate pe care le-a avut de-a lungul timpului, din cauza epuizarii.

- Organizația Mondiala a Santații (OMS) vine cu cifre care evoca tragedia la scara globala provocata de pandemia de coronavirus: aproape 337 de milioane de viața pierduți din cauza Covid-19. Potrivit OMS, in doi ani de pandemie, coronavirusul, aparut in China la sfarșitul anului 2019, a costat 336,8 milioane…

- De ce sa-i judeci? Cu ce drept si cu ce risc? Ai fost aproape de sufletul lor sa le cunosti durerea sufleteasca si chinul zinic? Fiecare are dreptul la propria viata si acest aspect trebuie respectat. Mai mult decat atat, judecata publica postmortem a sinuciderii si a integritatii psihice a acestora…

- Misiunea de explorare a sateliților naturali inghețați ai planetei Jupiter, cunoscuta sub numele „Juice”, este o aventura de opt ani in cautarea formelor de viața extraterestra de pe aceste corpuri cerești, informeaza Sky News. Este una dintre cele mai ambițioase misiuni pe care Agenția Spațiala Europeana…

- Igor Stribițchi, fostul membru al trupei „Akord” s-a reprofilat. Acum s-a mutat in Romania unde activeaza in imobiliare, dar continua sa-și bucure admiratorii și cu noi cintece. El susține ca nu i-a fost ușor sa o ia de la zero intr-un domeniu necunoscut pentru el, insa a reușit, transmite Știri.md.…

- Randi se bucura de succes in muzica atat in varianta cu Morandi, alaturi de Marius Moga, cat și in cariera solo. Adorat de femei, celebrul artist a dezvaluit, pentru UNICA.ro, ca in ultimii ani nu a mai facut loc in viața lui vreunei femei, in calitate de iubita, deși tatal sau este nerabdator sa ii…

- DJ-ul legendar și starul trupei ”Top Buzz” Jason Kaye s-a stins din viața la varsta de 54 de ani. Cauza morții nu a fost dezvaluita.Omagii pentru legenda rave-ului din Marea Britanie s-au revarsat pe rețelele de socializare dupa vestea trista a morții sale tragice. Fii la curent cu cele mai…