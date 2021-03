Stiri pe aceeasi tema

- Eliminata din competiția ”Survivor Romania”, Alexandra Stan a ajuns pe pamant romanesc in cursul zilei de 21 februarie. Medicul a decis ca artista nu mai poate continua concursul, deoarece are organismul slabit. Invitata in 3 martie la ”Teo Show”, fosta faimoasa a nominalizat ”șerpii” din echipa sa,…

- Majda a fost emiminata de la „Survivor Romania”, in ediția de duminica, 28 februarie, in urma deciziei luate de public. Vedeta a postat un mesaj pe Instagram, in care le-a marturisit fanilor ca aceasta experiența și-a pus amprenta pe corpul ei. Mai mult decat atat, Faimoasa are și probleme cu stomacul,…

- In ediția de joi seara, 18 februarie, la „Survivor Romania” s-a luat o decizie radicala, iar anunțul a fost facut de prezentatorul emisiunii. Dupa ce Alexandra Stan a parasit competiția, la sfatul medicului, Marilena Cuciurean a decis și ea sa se retraga din Republica Dominicana, drept urmare a fost…

- Costi Ionița a fost eliminat din compeția Survivor Romania 2021, fiind votat intr-o mare masura. Acesta a povestit in emisiunea Teo Show, de la Kanal D, ce s-a intamplat in Republica Dominicana. Costi Ionița, schimbare radicala dupa Survivor Romania 2021 In platoul emisiunii s-au aflat insa trei susținatoare…

- Primul concurent care parasește ”Survivor Romania 2021”, prin eliminare, este cantareața Amna. Nu a fost nicio surpriza, pentru ca aceasta a fost nominalizata de catre colegii ei la dorința acesteia de a se intoarce acasa, la copil, dorul de micuț fiind factorul care o copleșea in jungla. Vedeta a ajuns…

- Alexandra Stan este o alta artista care a acceptat provocarea de a participa la „Survivor Romania 2021”. Este una dintre cele mai iubite interprete din Romania, iar de data asta vrea sa iși depașeasca limitele. Vedeta face parte din echipa Faimoșilor, alaturi de nume grele din showbiz-ul de la noi.…

- Panica mare in familia Sandu- Țolu! Fiul celor doua vedete a ajuns pe mana medicilor. Ce i-au descoperit specialiștii la analize? Celebra actrița a tras o sperietura sora cu moartea la inceput. Fiul lui Lili Sandu a ajuns pe mana medicilor Momente de groaza in familia lui Lili Sandu! Vedeta a fost internata…