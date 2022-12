Stiri pe aceeasi tema

- Copil cuminte, baba frumoasa și amant ”latino lover” cu ruptura inghinala poate doar generalul Alin Mastan sa mai fi vazut! Consateanul ministrului sindicalisto – palincar cu studii terminate la 37 de ani reușind deloc ușoara performanța de a fi etichetat drept cel mai ”Inima Zburdalnica” șef al Jandarmeriei…

- Un barbat de 45 de ani a fost prins joi seara sub un copac cazut, in apropierea sediului Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Pe Strada Jandarmeriei, nr. 9 - 11, un copac a cazut peste un autovehicul și pe refugiul unei stații STB.Un barbat in varsta de 46 ani a fost ranit.Acesta a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgența Elias, pentru ingrijirile medicale necesare.Circulația rutiera a fost blocata total pe strada…

- Un jandarm roman se afla in Qatar, tocmai in aceasta perioada a Campionatului Mondial de Fotbal 2022 . Cu ce se ocupa acolo jandarmul venit din Romania? Care este povestea lui? Un jandarm din Romania se afla in Qatar in aceste zile si alaturi de ofiteri din toata lumea, se asigura ca nu vor avea loc…

- Uite ca și generalului Alin Mastan tot de la ”Iubi” i se va trage! Ca și predecesorului sau, ”Motanul” Bogdan Enescu. Altfel atat de onoranta și ravnita deopotriva funcție de inspector general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane parand a fi in continuare lovita de ”Blestemul Dragostei”…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Arad, fac miercuri dimineata 39 de perchezitii domiciliare la grupari specializate in trafic de droguri. Peste 50 de persoane vor fi conduse la audieri. ”Dosarele, instrumentate de D.I.I.C.O.T.…

- In plus, romanilor li se spune sa raspunda la mesaj in 72 de ore, in caz contrar urmand sa fie arestați.Jandarmeria transmite ca astfel de mesaje sunt false si oamenii nu trebuie sa raspunda la ele.„In continuare, cetațenii ne transmit inștiințari cu privire la primirea unor mesaje de tip SCAM, transmise…

- ”De frica lui a fugit șeful Jandarmeriei in SUA” titram ”lovitura” din 7 septembrie. Atunci cand dezvaluiam ca, in urma ”detonarii” schimbului de motociclete cu subalternul sau direct, colonelul Cosmin Florin Chesaru, generalul de brigada Alin Mastan a refuzat sa mai dea ochii cu acesta. Inspectorul…