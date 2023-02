Alexandra Păcuraru: Oare România nu merită un destin demn între popoarele lumii? Dragii mei, iata ce obligație avem! Trebuie sa cinstim sacrificiul atator generații jertfite pentru idealul sfant al unitații de credința și de neam. Iar in clipele cele mai grele, sa ne intrebam ce i-a manat in lupta crancena din vara lui 1917 pe soldații noștri? Cum au transformat cea mai lunga și rece iarna in cel mai luminos capitol al istoriei noastre, care inceput cu victoria asupra germanilor și austro-ungarilor la Marașești, Maraști și Oituz? Teama ca vor pierde țara i-a determinat sa se jertfeasca pe ei , doar pentru ca Romania sa mai fie. Teama ca pruncii, soțiile și parinții lasați… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

