Alexandra Păcuraru: Noi suntem cronicarii acestor timpuri. Lăsam ceva în urmă sau ne declarăm învinși? Urmeaza un an electoral iar politicienii noștri sunt preocupați sa ocupe locuri in pole-position, ca la Formula 1, pentru a fura startul la alegeri. Nu va faceți griji, biletul vi se inmaneaza acum pe gratis, dar va fi decontat scump de noi și de generațiile viitoare. Tocmai de aceea insist sa lasați lenea și mai ales sila pe care v-o ințeleg - fața de clasa politica. Ieșiți din casa in ziua votului! Unde-s mulți puterea crește și dușmanul nu mai talharește. Sigur ca va incerca sa o faca, dar voința unui popor intreg nu poate fi suprimata de tentativele meschine ale altora. Ține de fiecare dintre… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

